02.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 лютого

Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. Слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря протягом доби – 0–2° тепла.

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Народні прикмети

Наші пращури передбачали погоду на найближче майбутню за завірюхами.

Якщо 2 лютого мете, то весь тиждень буде заметіль.

Якщо цей день похмурий, то варто очікувати пізніх завірюх.

А якщо опівдні було сонце – на ранню весну.

Погода в цей день показує, якою буде Масляна.

Якщо сонце вийшло опівдні, весна прийде рано.

Завірюха цього дня обіцяє холодну весну.