Прогноз погоди у Харкові на 2 лютого

Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. Слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина.
На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря протягом доби – 0–2° тепла.
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Управління емоціями буде легким, як своїми, і чужими. Це чудовий день для нових знайомств, включаючи романтичні. Насолоджуйтесь емоційною свободою.
Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Щороку 2 лютого американці та канадці спостерігають за поведінкою бабака, щоб дізнатися дату приходу весни.
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