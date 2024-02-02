02.02.2024 20:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині оголошено підозру колишньому поліцейському

За даними слідства, під час окупації міста Вовчанськ підозрюваний добровільно співпрацював з представниками рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

На той момент він був діючим поліцейським відділу поліції №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Але з «новою владою» він вже добровільно став «командиром отделения 1-го отдельного взвода патрульно-постовой службы» у псевлополіції Вовчанська.

Зрадник носив військову форму військовослужбовців рф з розпізнавальним знаком «мвд лнр». Крім того, він ніс службу на блокпосту, де особисто перевіряв документи водіїв та оглядав автомобілі задля безпеки російських військових та уникнення диверсій.

Згодом він отримав нову посаду від окупантів та став уже «командиром отделения 1-го отдельного взвода патрульно-постовой служби отделения полиции № 3 (дислокация г. Волчанск) Военно-гражданской администрации Харьковской области».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі підозрюваний переховується від українського слідства на території рф, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування — другий слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Фельдшера-колаборанта, який закликав своїх колег співпрацювати з окупантами викрито на Харківщині.