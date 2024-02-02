02.02.2024 16:50 Віталій Хінєвіч

Фельдшера-колаборанта, який закликав своїх колег співпрацювати з окупантами викрито на Харківщині

Встановлено особу ще одного шанувальника «руського миру», який відкрито демонстрував свою позицію, схвалюючи збройну агресію рф проти України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Підозрюваний — мешканець села Великий Бурлук, який до повномасштабного вторгнення працював старшим фельдшером Великобурлуцького відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Під час окупації збройними силами рф населеного пункту чоловік публічно радів приходу «русского мира» і стверджував, що «росія тут назавжди». Також колаборант закликав своїх колег співпрацювати із загарбниками, запевняючи: «Україна нічого нам не дала, а росія нас не залишить, буде платити велику заробітну плату».

Більше того, підозрюваний зазначив, що не допустить до роботи тих фельдшерів, які не погодяться співпрацювати із російською владою та не подадуть документи для майбутнього працевлаштування у новоствореному фельдшерському підрозділі окупаційної адміністрації держави-агресора.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 38-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Наразі чоловік переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.