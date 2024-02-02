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02.02.2024  17:20   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов провів перемовини з посадовцями та інвесторами з Іспанії

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 2 лютого, взяв участь у міжнародній конференції «Відновлення України: можливості для іспанських компаній», яка пройшла за сприяння Посольства України в Іспанії, передає РЕДПОСТ .

 
Мер виступив на форумі онлайн. Він запропонував іспанським компаніям долучитися до відновлення пошкоджених у Харкові житлових будинків та критичної інфраструктури.
 
За його словами, місто може запропонувати інвесторам прибуткові стратегії та інвестиційні проєкти в різних напрямках, оскільки вже має покроковий план відновлення. Це і розвиток транспортної інфраструктури, і будівництво житла, і реалізація проєктів у сферах енергетики та екології.
 
«Разом із британським архітектором Норманом Фостером ми розробляємо Генеральний план міста. Ми маємо великий науковий та кадровий потенціал і відкриті для прозорої та чесної співпраці. І сьогодні жоден проєкт, про реалізацію якого ми домовилися до війни з Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком чи іншими банками, не було зупинено. Вже цього року ми будуватимемо дві нові станції метрополітену та оновлюватимемо автопарк громадського транспорту», - зазначив у своєму виступі Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов провів міжнародні перемовини щодо розробки Генерального плану міста Харкова.
 

 

Тэги:  харків, ігор терехов, відбудова
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