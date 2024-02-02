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02.02.2024  18:00   Віталій Хінєвіч

Як евакуюватись із небезпечних районів Харківщини – роз'яснення Мінреінтеграції

Мешканці небезпечних зон Харківської області можуть безкоштовно евакуюватися, передає РЕДПОСТ .

 
Для евакуації необхідно залишити заявку за номером гарячої лінії: 0 800 339 291.
 
Під час звернення охочим повідомляють детальну інструкцію: як, коли та звідки відбуватиметься евакуація. 
 
Зазначимо, що маломобільних осіб забирає спеціально обладнаний транспорт. Після збору охочих відвозять у приймально-евакуаційний пункт у місті Харкові. Там відбувається реєстрація та надається інформація щодо розселення. Крім того, консультують людей, які планують виїхати за межі області. 
 
Також після прибуття до пункту люди можуть отримати гуманітарну, психологічну та домедичну допомогу.
 
Нагадаємо, про бажання евакуюватися можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині оголошено підозру жінці, яка працювала в окупаційній адміністрації, а потім втекла до рф.
 
Тэги:  харків
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