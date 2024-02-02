02.02.2024 18:45 Віталій Хінєвіч

Ворог здійснив обстріл Куп'янського району

Прокурори зафіксували наслідки чергового воєнного злочину рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 2 лютого цього року близько 14:50 військовослужбовці зс рф обстріляли с. Вільхуватка, в результаті чого пошкоджено складські приміщення місцевого агропідприємства.

За попередніми даними, ворог вдарив по селу КАБ-500. Крім того, окупанти обстріляли з артилерії с. Кіндрашівка.Без постраждалих.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фельдшера-колаборанта, який закликав своїх колег співпрацювати з окупантами викрито на Харківщині.