02.02.2024 19:30 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 4 атаки ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти завдали авіаційного удару в районі Вільхуватки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині оголошено підозру жінці, яка працювала в окупаційній адміністрації, а потім втекла до рф.