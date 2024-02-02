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02.02.2024  16:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області на полях зійшов 91% посівів озимини

Торік під врожай 2024 року господарства Харківської області засіяли озимими культурами майже 240 тисяч гектарів полів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Найбільше фермерські господарства Харківщини посіяли озимої пшениці – 237 тисяч гектарів. Також аграрії сіяли озимі ячмінь, жито та озимий ріпак. Близько 70% посівів здійснювалися з використанням мінеральних добрив. 
 
«Внаслідок бойових дій та непростої логістичної ситуації, в 2022 році мало господарств могли дозволити собі застосувати мінеральні добрива при сівбі. Нині аграрії відновлюють свій бізнес та налагоджують роботу», - зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов. 
 
Відповідно до моніторингу Департаменту агропромислового розвитку Харківської ОВА, на полях регіону зійшли 91% посівів озимих культур. Зимуючі культури на території Харківської області знаходилися у стані зимового спокою. Пробудження рослин озимих культур протягом декади не спостерігалося.
 
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Тэги:  озимина, харків
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