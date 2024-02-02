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02.02.2024  15:55   Віталій Хінєвіч

Трамвай №3 тимчасово змінить маршрут руху

Зміна маршруту руху пов'язана із ремонтом трамвайної колії.


Трамвай №3 тимчасово змінить маршрут руху
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 10:00 до 16:00 5 лютого.
 
На цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлюють пошкоджені ворогом об'єкти.
 
Тэги:  харків, трамваї
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