Прогноз погоди у Харкові на 4 березня

У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня, але без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 0–2º морозу, вдень 5–7º тепла.
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Власні інтереси виходять наперед, а поняття, як «борг» чи «професіоналізм», відходять на другий план. Зірки радять визнати цей факт і чинити, як вигідно вам.
У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня, але без опадів.
4 березня у світі щороку святкують Всесвітній день інженерії.
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