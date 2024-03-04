    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 4 березня
04.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 березня

У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня, але без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 0–2º морозу, вдень 5–7º тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Сонячний день обіцяє родючий рік.
  • У лісі зустріти білого зайця – сніг обов'язково ще випаде.
  • А якщо пощастить побачити чайку у небі, значить, лід скоро розтане.
  • Якщо птахи сидять на нижніх гілках дерев, варто чекати на мороз, якщо на верхніх — незабаром потеплішає.
  • Часто цього дня посилюється вітер.
  • Здавна вірили, що цього дня не слід дивитись на зірки, що падають, оскільки це погана прикмета.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 3 березня 02.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 2 березня 01.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 1 березня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 