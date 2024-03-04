04.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 березня

У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня, але без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 0–2º морозу, вдень 5–7º тепла.

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Народні прикмети

Сонячний день обіцяє родючий рік.

У лісі зустріти білого зайця – сніг обов'язково ще випаде.

А якщо пощастить побачити чайку у небі, значить, лід скоро розтане.

Якщо птахи сидять на нижніх гілках дерев, варто чекати на мороз, якщо на верхніх — незабаром потеплішає.

Часто цього дня посилюється вітер.

Здавна вірили, що цього дня не слід дивитись на зірки, що падають, оскільки це погана прикмета.