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09.02.2024  21:43   

Турецький салат без майонезу «Джаджик»

Рецепт простої, смачної і багатофункціональної страви.

Як приготувати турецький салат без майонезу «Джаджик»
 
 
Як пише РЕДПОСТ, салат «Джаджик», який підійде як для сімейної вечері чи обіду, так і для святкового столу, можна подавати на стол не лише як салат, а й як заправку чи соус до м'яса.
 

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Турецький салат без майонезу «Джаджик»

Продукти:

 

  • 1 огірок,
  • 40 мл густої сметани,
  • 2/3 ст. л. сушеної м'яти,
  • пара часникових зубчиків,
  • 15 мл оливкової олії.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Подрібнити ножем огірок на якомога менші шматочки,
  2. Видавити часник
  3. Вкинути м'яту.
  4. Влити олію.
  5. Заправити сметаною.
  6. Перемішати.
  7. Охолодити.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати домашню картоплю по-селянськи.

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Тэги:  рецепт, салат, овочі, огірки, олія, сметана
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