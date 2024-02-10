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10.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 лютого

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Увесь день йтиме сніг, який до вечора може посилитися.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

10 лютого очікується хмарна погода. Опади (сніг, дощ, льодяний дощ). Місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 0–5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

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Народні прикмети

  • Люди боялись вітру 10 лютого, оскільки він передвіщав вогке, холодне літо. Тому і говорили: “Не до добра літнього вітер”.
  • Ще до нас дійшли спостереження за снігом: якщо нічний сніг залишиться на гілках дерев, то й на землі не розтане.
  • Вважається, що цього дня завжди гарно клює риба.
  • Темне небо сповіщає про відлигу.
  • Якщо птахи низько літають, це обіцяє похолодання.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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