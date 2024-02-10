Прогноз погоди у Харкові на 10 лютого

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Увесь день йтиме сніг, який до вечора може посилитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
10 лютого очікується хмарна погода. Опади (сніг, дощ, льодяний дощ). Місцями ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 0–5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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День наповнить вас енергією, щоб швидко і рішуче прибрати всі старі завали. Однак краще відкласти втілення важливих справ на потім і дати собі час для обдумування.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Увесь день йтиме сніг, який до вечора може посилитися.
10 лютого понад мільярд людей на планеті будуть святкувати китайський Новий рік. Це свято унікальне, оскільки не має постійної дати.
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