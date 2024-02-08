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08.02.2024  21:37   Дмитро Колонєй

Готуємо домашню картоплю по-селянськи

Рецепт м'якої всередині та з хрумкою рум'яною скоринкою зовні картоплі.

Як приготувати домашню картоплю по-селянськи
 
Як пише РЕДПОСТ, картопля по-селянськи добре готується не тільки в духовці, а й на сковороді. Вона трохи відрізняється від звичайної смаженої картоплі і це потрібно враховувати у процесі.
 

Що варто врахувати

 
Можна не знімати шкірку – просто добре вимити щіткою!
 

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Домашня картопля по-селянськи

 

Продукти:

 

  • 1 кг картоплі,
  • 3 ст. рослинноъ олії
  • 0,5 ч.л. паприки
  • 0,5 ч.л. куркуми,
  • сіль,
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Ретельно вимити картоплю, але не очищати!
  2. Нарізати картоплю на часточки
  3. Змішати із сіллю та спеціями.
  4. Обсмажити картоплю близько 20-25 хвилин на сковороді на середньому вогні до готовності, помішуючи кожні 3 хвилини.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати з кабачків з сиром.

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Тэги:  рецепт, картопля по-селянськи, олія
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