    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 9 лютого
09.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 лютого

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться сильний сніг, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.

сніг

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 лютого очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг. Вранці та вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер вночі змінних напрямків, 3–8 м/с; вдень східний, 5–10 м/с

Температура повітря: вночі 2–4° морозу, вдень 0–2° морозу..

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Попри те, що цей місяць вважається найхолоднішим, цього дня бувала й відлига, але недовга. Тому в народі говорили: “Лютнева відлига нічого не варта”.
  • Цього дня наші пращури спостерігали за хмарами: якщо вони йдуть проти вітру – до снігу.
  • Низькі хмари віщують похолодання найближчим часом.
  • На снігопад також вказував дим з труби, якщо він стелився землею без вітру.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.02 Погода Прогноз погоди у Харкові на 8 лютого 07.02 Погода Прогноз погоди у Харкові на 7 лютого 06.02 Погода Прогноз погоди у Харкові на 6 лютого
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 