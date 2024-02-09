Прогноз погоди у Харкові на 9 лютого

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться сильний сніг, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
9 лютого очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг. Вранці та вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер вночі змінних напрямків, 3–8 м/с; вдень східний, 5–10 м/с
Температура повітря: вночі 2–4° морозу, вдень 0–2° морозу..
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Емоції можуть виходити з-під контроля. Краще уникати спокус, щоб уникнути неприємних наслідків.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться сильний сніг, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.
Сьогодні відзначається Міжнародний день стоматолога.
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