09.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 лютого

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться сильний сніг, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 лютого очікується хмарна погода. Вночі невеликий сніг. Вранці та вдень сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер вночі змінних напрямків, 3–8 м/с; вдень східний, 5–10 м/с

Температура повітря: вночі 2–4° морозу, вдень 0–2° морозу..

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Народні прикмети

Попри те, що цей місяць вважається найхолоднішим, цього дня бувала й відлига, але недовга. Тому в народі говорили: “Лютнева відлига нічого не варта”.

Цього дня наші пращури спостерігали за хмарами: якщо вони йдуть проти вітру – до снігу.

Низькі хмари віщують похолодання найближчим часом.

На снігопад також вказував дим з труби, якщо він стелився землею без вітру.