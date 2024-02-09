09.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Емоції можуть виходити з-під контроля. Краще уникати спокус, щоб уникнути неприємних наслідків.



Фото з відкритих джерел

Овен може зіткнутися зі збігами, що відбуваються прямо на його очах, що може вивести його з колії, але також стати джерелом натхнення для творчості.



Тельцю випадає рідкісна можливість привернути увагу високопосадовця, що відкриває нові перспективи.



Близнюки матимуть успіх у справах, пов'язаних зі спілкуванням, що може підвищити їхню успішність в різних сферах життя.



Рак може продемонструвати свою активність та енергію у вирішенні проблем та взятті на себе лідерської ролі.



Леву радять сконцентруватися на одній справі, щоб уникнути розподілу уваги на багато завдань.



Для Діви важливо діяти в команді, що дозволить їй ефективно вирішувати завдання та досягати поставлених цілей.



Події навколо Терезів будуть відображенням їхніх вчинків і почуттів. Якщо вони будуть агресивні, оточення може відреагувати тим же. За добрі справи отримають відповідний відгук. Важливо ставитися до інших так, як хочете, щоб ставилися до вас.



Скорпіони можуть відчувати турботи з різних напрямків. Для уникнення непорозумінь не слід дозволяти розсіюватися. Підтримка друзів може бути корисною.



Стрільцям слід бути гнучкими і адаптивними до стрімких змін. Вони можуть здобути вигоду, якщо залишаться пристосованими.



Козероги зможуть використати навіть найменші можливості для поповнення фінансів. День сприятливий для угод, обговорень і підвищення зарплати.



Водолії можуть виявити, що оточення більш доброзичливе, ніж зазвичай, завдяки їхній впевненості. Варто пам'ятати про це почуття і використовувати його.



Рибам допомагатиме їх творче мислення у розв'язанні проблем і розробці ідей. Вони можуть знайти нестандартні рішення та помилки, недоступні для інших.