    
Главная Цього дня День в історії 9 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня
09.02.2024  07:30   Рита Парфенова

9 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначається Міжнародний день стоматолога.

Міжнародний день стоматолога

Традиція відзначати 9 лютого Міжнародний день стоматолога поступово набирає популярності у всьому світі. Україна приєдналася до цієї традиції у 1993 році.

Цей день святкується у день пам'яті Святої Аполлонії. Існує легенда, що просто вимовляючи ім'я Аполлонії та помолившись їй, можна зняти зубний біль.

* * *

9 лютого світ відзначає День піци. Ця смачна страва, як вважають, з’явилася у Неаполі. У 1738 році саме тут відкрили перший заклад, де готували відкриті коржіки з різноманітною начинкою. Нині лише у Неаполі можна знайти понад 800 піцерій, а також їх безліч у різних містах та країнах світу. Починаючи як їжа для бідняків, піца завоювала серця багатьох гурманів і стала справжнім символом національної та світової кухні.

* * *

Сьогодні «винуватцями урочистостей» виступають також ті, кому нема чого приховувати, – працівники стриптизу. День народження стриптизу відзначається сьогодні тому, що цього дня танцівниця вперше оголилася перед публікою. Це сталося увечері 9 лютого 1893 року у відомому паризькому кабарі Мулен Руж. Весь одяг скинула з себе красуня-актриса на ім'я Мона. За непристойну поведінку фривольну дамочку заарештували та оштрафували на 100 франків, що викликало протест та заворушення у столиці Франції.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують памʼять святого мученика Никифора. У народі день називають Никифори-Панкрати. З цього дня сильний мороз найчастіше буває лише вночі. Наші пращури говорили: "На Ничифора ніч темна - тікає зима" - небо без зірок вказує на ранню весну. Була традиція на Никифора збирати різне насіння, виставляти його на три ранкові зорі на мороз і відкладати його до посівної. Вважалося, що це дає більшу стійкість рослин до температурних перепадів.

За Юліанським календарем, 9 лютого у церковному календарі значиться як день перенесення мощів святителя Іоанна Золотоуста з Комана до Константинополя.

Цьому святому в народі прийнято молитися про просвітництво розуму і розуміння духовної грамоти, а також про допомогу в розпачі. Крім того, в день Іоанна Золотоуста вимовляли особливу змову від зубного болю. Він звучав так: «Лазарева субота, Золотоусть день, у кого болять зуби, щоб ті зуби скам'янілі і повік не хворіли».

Згідно з народними повір'ями, 9 лютого не варто робити покупки, дарувати подарунки, а також мити голову. Крім того, слід уникати травм, особливо порізів та опіків.

Також цього дня

У 1441 році народився Алішер Навої, узбецький поет, мислитель і державний діяч.

1648 – відповідно до більшості джерел, Богдана Хмельницького було обрано гетьманом Війська Запорізького.

1846 – народився Вільгельм Майбах, винахідник першого мотоцикла, першого автомобіля «Мерседес».

1895 – створено гру у волейбол. Її вигадав вчитель фізкультури американського штату Массачусетс Вільям Могран. У новій командній грі у м'яч Морган вирішив змішати елементи баскетболу, бейсболу та гандболу. Він запозичив сітку з тенісу і встановив її на висоті приблизно 196 см від підлоги, так, щоб сітка була вищою за голову людини середньої на ті часи зростання. Суть гри в тому, щоб перекидати м'яч над сіткою. Кількість учасників спочатку була необмежена. Саму ж гру охрестили «mintonette» і лише через пару дітей перейменували на звичний всім волейбол.

1900 – 20-річний американський тенісист Двайт Ф. Девіс засновує на честь нього Кубок Девіса. Першим володарем кубка Девіса були США, які з рахунком 3:0 перемогли Великобританію. Щоправда, окрім цих двох країн більше ніхто в тому турнірі й не брав участі.

1932 – на позачерговій сесії ВЦВК УРСР ухвалено рішення про створення в Україні 5 областей: Вінницької, Дніпропетровської, Одеської, Київської та Харківської.

1945 – народилася Міа Ферроу, американська актриса («Дитина Розмарі», «Пурпурна троянда Каїра», «Ханна та її сестри»).

1948 – у Токіо засновано Всесвітній центр айкідо Айкікай.

1969 – здійснив свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.

1964 – The Beatles вперше з'явилися у прямому ефірі американського телебачення («Шоу Еда Саллівана»); шоу дивилися майже 74 млн. телеглядачів.

1972 – відбувся перший виступ гурту Пола Маккартні Wings.

1979 – народилася Чжан Цзії, китайська актриса («Герой», «Мемуари гейші», «Будинок літаючих кинджалів», «Воїн»).

1993 – Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground.

2018 – поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців. Багато вбитих і поранених.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Никифор, Олександр, Панкрат, Петро, Тихін.

за Юліанським календарем: Дмитро, Іван, Петро.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.02 День в історії 8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 07.02 День в історії 7 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня 06.02 День в історії 6 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 