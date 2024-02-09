    
Главная Новини Харкова Армія На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога
09.02.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Авіаційних ударів зазнали: Стариця, Іванівка, Кислівка Харківської області.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп'янському районі рятувальники дієво та оперативно ліквідували пожежу, яка спалахнула внаслідок російського обстрілу.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.02 Надзвичайні події На Харківщині виникли пожежі площею понад 1000 квадратних метрів: оперативна інформація від ДСНС 08.02 Армія Додому з полону повернулося 100 українських захисників 08.02 ЖКГ Комунальники "консервують" постраждалий від обстрілу старовинний будинок у Харкові  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 