На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
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Емоції можуть виходити з-під контроля. Краще уникати спокус, щоб уникнути неприємних наслідків.
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Сьогодні відзначається Міжнародний день стоматолога.
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