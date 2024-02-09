09.02.2024 08:00 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Авіаційних ударів зазнали: Стариця, Іванівка, Кислівка Харківської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп'янському районі рятувальники дієво та оперативно ліквідували пожежу, яка спалахнула внаслідок російського обстрілу.