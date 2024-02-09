09.02.2024 08:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині виникли пожежі площею понад 1000 квадратних метрів: оперативна інформація від ДСНС

Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, на літньому майданчику ресторану та у 3-х легкових автомобілях. Загальна площа пожеж склала понад 1000 кв.м. Постраждав цивільний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, будівля комплексу відпочинку та їдальня.

Від ДСНС було залучено 45 осіб та 9 одиниць техніки.

Також о 16:58 російські війська здійснили черговий обстріл приватного сектору міста Вовчанська Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання снарядів сталася пожежа на території приватного маєтку. Горів дах житлового будинку на площі 120 кв.м.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу були залучені рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча. Жертв та постраждалих немає.

За цей період рятувальниками було здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

2 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники загасили пожежу, спричинену ворожим обстрілом.