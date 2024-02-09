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09.02.2024  08:40   Віталій Хінєвіч

Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під ворожим вогнем були: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі та ін. Окупанти завдавали авіаударів по населеним пунктах Стариця, Іванівка, Кислівка.
 
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак біля Синьківки та Іванівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.  
 
О 00:15 відбувся ворожий обстріл БПЛА «Shahed» с. Коропове Зміївської тергромади. Завдано щонайменше 7 ударів. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчику ресторана. Також пошкоджено 3 автівки. Постраждав 47-річний цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, триповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня. 
 
О 19:00 внаслідок обстрілу с. Івашки Богодухівського району завдано руйнувань двоповерховому житловому будинку, приватному будинку, приватному підприємству, газомережі. Без постраждалих. 
 
Також о 16:45 внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. О 15:55 відбувся ворожий обстріл с. Олександрівка Богодухівського району. Без постраждалих.
 
Крім цього о 14:00 внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району. пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. 
 
О 13:00 внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району завдано руйнувань приватному будинку, господарчій споруді, паркану. Без постраждалих. О 12:15 внаслідок обстрілу с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено газо – розподільчий пункт. Без постраждалих.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виникли пожежі площею понад 1000 квадратних метрів.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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