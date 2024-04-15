15.04.2024 13:40 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 11 аварій на трубопроводах

У складних умовах воєнного часу ремонтники «Харківводоканалу» щодня докладають усіх зусиль для підтримки об'єктів водопровідного господарства в робочому стані, передає РЕДПОСТ .

Минулими вихідними зусиллям комунальників у місті усунули 11 аварій на трубопроводах холодного водопостачання, відремонтували із заміною запірної арматури 20 оглядових колодязів і упорядкували 11 водорозбірних колонок.

Зокрема, значний обсяг відновлювальних заходів було проведено в Новобаварському районі.

«Напередодні займалися усуненням серйозних аварій на вводах до будинків у провулку Ползунова та на вулиці Гостинній. У першому випадку, після детального аналізу ушкодження, вирішили замінити ділянку трубопроводу завдовжки 15 метрів. Також капітально відремонтували оглядові колодязі та упорядкували місця розриттів», - поінформував провідний інженер служби Сергій Самойлов.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.

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