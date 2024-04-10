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10.04.2024  15:15   Віталій Хінєвіч

Харків наповнюється фарбами квітів: у парках та скверах почали висаджувати квітники (фото)

Вулиці міста наповнюються квітами. Комунальники приступили до висадки квітів на декількох локаціях, передає РЕДПОСТ .


РЕДПОСТ
За словами спікера Спеціалізованого Комунального Підприємства Ірини Сайко, 10 квітня комунальники розпочали прикрашати клумби. Перші роботи проводяться біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, а також біля Дзеркального струменя.
 
Біля пам'ятника Шевченку планують висадити близько 14 тисяч віол, біля другої візитівки Харкова – близько 6 тисяч.
 
 «Чому віола – це традиційна весняна квіточка, це вона перша у нас у Харкові. Вона вже не перший рік радує харків’ян. Зараз ми висаджуємо у 2 кольорах – це жовтий і блакитний, колір нашого державного прапору»,- сказала Ірина Сайко.
 
Далі роботи перемістяться безпосередньо у квітники в саду Шевченка. Вони будуть оздоблені квітковими композиціями, а саме слобожанськими орнаментами.
 
Крім цього, Ірина Сайко додає, що поступово прикрашатимуть квітами й інші зони відпочинку в місті. Це сквери і парки не тільки у центральних районах міста, а також у віддалених.
 
«Це свого роду релакс буде для людей, тому що ви самі знаєте в яких умовах ми зараз живемо, що постійні «прильоти», постійний стрес»,- додала Ірина Сайко.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Центральному парку Харкова почалося цвітіння магнолій (фото).
 
 

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Тэги:  жкг, харків
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