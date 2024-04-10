10.04.2024 15:15 Віталій Хінєвіч

Харків наповнюється фарбами квітів: у парках та скверах почали висаджувати квітники (фото)

Вулиці міста наповнюються квітами. Комунальники приступили до висадки квітів на декількох локаціях, передає РЕДПОСТ .



РЕДПОСТ

За словами спікера Спеціалізованого Комунального Підприємства Ірини Сайко, 10 квітня комунальники розпочали прикрашати клумби. Перші роботи проводяться біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, а також біля Дзеркального струменя.

Біля пам'ятника Шевченку планують висадити близько 14 тисяч віол, біля другої візитівки Харкова – близько 6 тисяч.

«Чому віола – це традиційна весняна квіточка, це вона перша у нас у Харкові. Вона вже не перший рік радує харків’ян. Зараз ми висаджуємо у 2 кольорах – це жовтий і блакитний, колір нашого державного прапору»,- сказала Ірина Сайко.

Далі роботи перемістяться безпосередньо у квітники в саду Шевченка. Вони будуть оздоблені квітковими композиціями, а саме слобожанськими орнаментами.

Крім цього, Ірина Сайко додає, що поступово прикрашатимуть квітами й інші зони відпочинку в місті. Це сквери і парки не тільки у центральних районах міста, а також у віддалених.

«Це свого роду релакс буде для людей, тому що ви самі знаєте в яких умовах ми зараз живемо, що постійні «прильоти», постійний стрес»,- додала Ірина Сайко.

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