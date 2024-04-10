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10.04.2024  15:35   Віталій Хінєвіч

Харків'янин у російських телеграм каналах виправдовував агресію рф

Кіберфахівці СБУ встановили, що 35-річний харків’янин розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, для поширення протиправних матеріалів зловмисник використовував російські канали у мережі Телеграм.
 
Чоловік поширював дописи, у котрих стверджував, що у Харкові багато людей чекають на росію і окрім росії надіятись немає на кого.
 
У одному із дописів агітатора сильно обурило те, що українських військових радісно зустрічають у звільнених населених пунктах.
 
Ініційована Службою безпеки експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.
 
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України).
 
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові засуджено російську агентку за збір інформації про ЗСУ.
 
Тэги:  події, харків
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