15.04.2024 16:34 Дмитро Колонєй

Французькі благодійники допомогли медикам Харкова

Крім того, Харків отримав одноразовий посуд для метрошколи.

Як повідомляє РЕДПОСТ , місто Харків отримало черговий вантаж гуманітарної допомоги від Асоціації «Медична та благодійна допомога Франція-Украïна» для закладів охорони здоров’я.

Французька організація передала лапароскопічну стійку для Міської клінічної лікарні №2;

хірургічний стіл та монітор для лікарні №31;

хірургічну галогенову лампу для лікарні №30;

69 лікарняних ліжок та інші вироби медичного призначення.

Крім того, місто отримало одноразовий посуд для метрошколи.

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Вантаж передали за сприяння ТОВ «Санагро Україна» та ГО «Всеукраїнська рада реанімації». Частину гуманітарного вантажу зібрали в місті Бордо за участі асоціації «La maison ukrainienne de Merignac» та «Ротарі Інтернешнл». Придбання медичного обладнання профінансував регіон Бургундія-Франш-Конте.

Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна» почала активну гуманітарну діяльність в Україні (надання допомоги східним регіонам) десять років тому. Співпраця асоціації з Харківською міською радою, яка розпочалася у 2022 році, буде продовжена.