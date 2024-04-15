15.04.2024 16:34 Дмитро Колонєй
Французькі благодійники допомогли медикам Харкова
Крім того, Харків отримав одноразовий посуд для метрошколи.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, місто Харків отримало черговий вантаж гуманітарної допомоги від Асоціації «Медична та благодійна допомога Франція-Украïна» для закладів охорони здоров’я.
Французька організація передала
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лапароскопічну стійку для Міської клінічної лікарні №2;
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хірургічний стіл та монітор для лікарні №31;
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хірургічну галогенову лампу для лікарні №30;
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69 лікарняних ліжок та інші вироби медичного призначення.
Крім того, місто отримало одноразовий посуд для метрошколи.
Вантаж передали за сприяння ТОВ «Санагро Україна» та ГО «Всеукраїнська рада реанімації». Частину гуманітарного вантажу зібрали в місті Бордо за участі асоціації «La maison ukrainienne de Merignac» та «Ротарі Інтернешнл». Придбання медичного обладнання профінансував регіон Бургундія-Франш-Конте.
Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна» почала активну гуманітарну діяльність в Україні (надання допомоги східним регіонам) десять років тому. Співпраця асоціації з Харківською міською радою, яка розпочалася у 2022 році, буде продовжена.
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