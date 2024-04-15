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15.04.2024  16:00   Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини робив кар'єру в окупаційній поліції, а потім втік

Розшукують та судитимуть мешканця Харківщини, який слугував ворогові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 32-річний чоловік під час захоплення російськими військовими Вовчанська місцевий мешканець пішов на співпрацю з ворогом:
 
  • добровільно обійняв посаду «помічника оперативного чергового чергової частини відділення поліції №3 м. Вовчанськ» в окупаційній поліції;
  • патрулював населений пункт;
  • незаконно затримував та конвоював проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців, учасників АТО/ООС тощо; 
  • за роботу на окупантів обвинувачений отримував заробітну плату в російських рублях.
 
Наразі колаборант переховується від українського правосуддя на території рф, його оголошено у розшук.
 
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Обвинуваченого судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.
 
Пртхильнику загарбникі загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що затримали жіку, яка очолювала Роспошту на Харківщині.
 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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