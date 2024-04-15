15.04.2024 16:00 Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини робив кар'єру в окупаційній поліції, а потім втік

Розшукують та судитимуть мешканця Харківщини, який слугував ворогові.

добровільно обійняв посаду «помічника оперативного чергового чергової частини відділення поліції №3 м. Вовчанськ» в окупаційній поліції;

патрулював населений пункт;

незаконно затримував та конвоював проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців, учасників АТО/ООС тощо;

за роботу на окупантів обвинувачений отримував заробітну плату в російських рублях.

Наразі колаборант переховується від українського правосуддя на території рф, його оголошено у розшук.

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Обвинуваченого судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Пртхильнику загарбникі загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.