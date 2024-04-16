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16.04.2024  10:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують відновлювати рух електротранспорту

Фахівці відновлюють рух тролейбусів і трамваїв у місті Харкові.


У Харкові продовжують відновлювати рух електротранспорту
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Сьогодні, 16 квітня, на лінії вийшли тролейбуси № 12, 18 і трамваї №16 та 16А. 
 
Трамваї №3 курсують за скороченою схемою - від розворотного кола «Вокзал» до розворотного кола «Новожанове». 
 
Тролейбуси №11 і 27 поки не курсують.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області відновлюється рух низки приміських поїздів.
 
Тэги:  харків, тролейбус, трамваї
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