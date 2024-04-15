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15.04.2024  15:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновлюється рух низки приміських поїздів

Регіональна філія АТ «Укрзалізниці» продовжує відновлювати курсування приміських поїздів, передає РЕДПОСТ .

 
Так, з 17 квітня 2024 року поновлюється курсування таких приміських поїздів: 
 
  • №№ 6853/6856 Харків-Пасажирський – Лозова – Харків-Пасажирський,
  • № 6690/6691 Красноград – Харків-Пасажирський – Красноград,
  • № 6683 Мерефа– Красноград, 
  • № 6686 Красноград–Харків-Пасажирський.
Приміський поїзд № 6325 сполученням Люботин – Мерчик встановлений у сполученні Харків-Пасажирський – Мерчик. Вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 17.13 та прибуватиме до станції Мерчик о 18.29.
 
Змінений розклад руху приміського потягу № 6334 Мерчик – Нова Баварія: вирушатиме зі станції Мерчик о 18.45 та прибуватиме на станцію Нова Баварія  о 19.43.
Приміські поїзди №№ 6156/6157 сполученням Мерчик– Нова Баварія – Мерчик  подовжено з/до станції Харків-Пасажирський.
 
З актуальним розкладом руху приміських поїздів можна ознайомитись на сайті регіональної філії та на АТ «Укрзалізниця».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на в’їзді Диспетчерському тимчасово заборонений рух транспорту.
 
Тэги:  поїзд, укрзалізниця, харків
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