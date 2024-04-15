15.04.2024 14:50 Віталій Хінєвіч

Пішов з дому через конфлікт у сім'ї: на Харківщині розшукували хлопчика

14 квітня до відділення поліції надійшло повідомлення про зникнення малолітньої дитини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Зі слів матері, її 9-річний син пішов гуляти та мав повернутись до 20:00. Проте в зазначений час додому він не з’явився. Телефону хлопець не мав, самотужки розшукати його не вдалося.

Особовий склад відділення поліції був спрямований на пошуки дитини. Завдяки спільним діям громадян та співробітників поліції зниклого хлопця знайшли та передали матері. Жодних протиправних дій щодо нього скоєно не було.

Працівники ювенальної превенції встановили обставини події.

Піти з дому хлопця змусив конфлікт в сім’ї. Щодо матері складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукували зниклу дитину.