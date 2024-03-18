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18.03.2024  13:47   Рита Парфенова

У Харкові розшукували зниклу дитину

13-річна дівчина пішла у гости та до ранку не повернулася додому.

розшук

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, ювенальні поліцейські швидко розшукали неповнолітню дівчину, яка виявилася перебувати у гостях у своєї подруги.

Повідомлення про зникнення 13-річної доньки надійшло до відділу поліції № 3 ХРУП № 1 вранці 17 березня від 37-річної жінки, матері дівчини. З'ясувалося, що дівчина пішла у гості до подруги з її дозволу, але не повернулась додому до ранку, не відповідала на дзвінки.

За допомогою співпраці між працівниками ювенальної превенції, особовим складом групи реагування патрульної поліції та відділу поліції № 3, було оперативно встановлено місцезнаходження дівчини у подруги. Не було виявлено жодних протиправних дій стосовно дівчини.

Після повернення додому, поліцейські провели профілактичну бесіду з матір'ю та дівчиною, наголосивши на важливості уникнення подібних ситуацій у майбутньому.

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Раніше РЕДПОСТ розповідав, як під Харковом дівчинка сховалася від бабусі та поліції.

 

Тэги:  розшук, харків
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