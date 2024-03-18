Військові рф обстріляли храм на Харківщині: наслідки показали в поліції (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, у результаті ворожого обстрілу, який стався 18 березня близько 07:10 в селі Новоосинове Куп'янського району, пошкоджені приватні будинки та храм. Також у результаті обстрілу поранено чоловіка 1961 року народження, який був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, снаряд потрапив у котельню, яка знаходилась поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв.м. Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву.





Вибухами також пошкоджено будівлю сільської ради та 2 приватні оселі.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі вже відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України щодо порушення законів та звичаїв війни.

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