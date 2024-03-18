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18.03.2024  13:22   Рита Парфенова

Військові рф обстріляли храм на Харківщині: наслідки показали в поліції (фото)

Внаслідок ранкового обстрілу населеного пункту на Харківщині пошкоджені приватні будинки та храм, поранено чоловіка.

обстріл, село новоосинове

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, у результаті ворожого обстрілу, який стався 18 березня близько 07:10 в селі Новоосинове Куп'янського району, пошкоджені приватні будинки та храм. Також у результаті обстрілу поранено чоловіка 1961 року народження, який був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, снаряд потрапив у котельню, яка знаходилась поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв.м. Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву.

обстріл новоосинове
 
Вибухами також пошкоджено будівлю сільської ради та 2 приватні оселі.

обстріл, село новоосинове

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Слідчі вже відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України щодо порушення законів та звичаїв війни.

обстріл, село новоосинове

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог вдавався до ракетних, артилерійських та авіаційних ударів по населених пунктах області.

обстріл, село новоосинове

 

обстріл, село новоосинове

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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