18.03.2024 12:24

Енергетики відновлюють електропостачання після обстрілів

Фахівці Харківського високовольтного та Золочівського РЕМ відновили електропостачання більшості споживачів Золочівської громади, які залишилися без світла через ворожі обстріли у п'ятницю та суботу.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго», у суботу фахівці Золочівського РЕМ його підрозділу провели ремонт ліній 0,4 кВ у Золочеві, що дозволило відновити електропостачання для 218 домогосподарств.

Також у суботу спеціалісти Харківського високовольтного РЕМ відновили роботу підстанції, яка постраждала від обстрілу в п'ятницю. Після цього фахівці Золочівського РЕМ відремонтували повітряну лінію 10 кВ, перевірили другу лінію і змогли відновити електропостачання для 1420 споживачів.

"Наразі залишаються без електрики дві високовольтні лінії, які живлять 718 домогосподарств. Ми сподіваємося, що найближчим часом зможемо їх оглянути і підключити до електромережі всіх, хто зараз залишився без світла", - підкреслив начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник.

Зокрема по області, згідно з інформацією Міненерго, 17 березня енергетикам вдалося відновити електропостачання для 9,3 тисяч споживачів. Проте за останню добу сталися нові відключення - майже 11 тисяч абонентів у 6 населених пунктах залишаються без електрики. Всього через бойові дії залишаються знеструмленими 28,5 тисячі точок обліку у 67 населених пунктах.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Дергачівського району електричних мереж повністю відновили електропостачання в селі Цупівка Харківського району.