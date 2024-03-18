    
Главная Новини Харкова ЖКГ Енергетики відновлюють електропостачання після обстрілів
18.03.2024  12:24   

Енергетики відновлюють електропостачання після обстрілів

Фахівці Харківського високовольтного та Золочівського РЕМ відновили електропостачання більшості споживачів Золочівської громади, які залишилися без світла через ворожі обстріли у п'ятницю та суботу.

енергетики
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго», у суботу фахівці Золочівського РЕМ його підрозділу провели ремонт ліній 0,4 кВ у Золочеві, що дозволило відновити електропостачання для 218 домогосподарств.
 
Також у суботу спеціалісти Харківського високовольтного РЕМ відновили роботу підстанції, яка постраждала від обстрілу в п'ятницю. Після цього фахівці Золочівського РЕМ відремонтували повітряну лінію 10 кВ, перевірили другу лінію і змогли відновити електропостачання для 1420 споживачів.
 
"Наразі залишаються без електрики дві високовольтні лінії, які живлять 718 домогосподарств. Ми сподіваємося, що найближчим часом зможемо їх оглянути і підключити до електромережі всіх, хто зараз залишився без світла", - підкреслив начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник.
 
Зокрема по області, згідно з інформацією Міненерго, 17 березня енергетикам вдалося відновити електропостачання для 9,3 тисяч споживачів. Проте за останню добу сталися нові відключення - майже 11 тисяч абонентів у 6 населених пунктах залишаються без електрики. Всього через бойові дії залишаються знеструмленими 28,5 тисячі точок обліку у 67 населених пунктах.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Дергачівського району електричних мереж повністю відновили електропостачання в селі Цупівка Харківського району.
Тэги:  відключення світла, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.03 ЖКГ Енергетики усувають наслідки нічних обстрілів Харківщини 08.03 ЖКГ Світло повернулося до Чугуєва після нічного обстрілу 08.03 ЖКГ У найпостраждалому від ворога селі Харківщини відновлюють електропостачання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 