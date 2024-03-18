У Харкові затримали наркозбувача

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські вилучили у зловмисника приблизно 400 грамів психотропної речовини PVP.

27-річний мешканець Харкова придбав наркотичну речовину через Інтернет з метою подальшого збуту. Він отримав замовлення через поштомат, в якому була знаходилась психотропна речовина PVP вагою близько 400 грамів.

Чоловіка затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази були вилучені, а за цим фактом слідчим Харківського РУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному було оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram