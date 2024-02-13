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13.02.2024  12:02   Рита Парфенова

Чоловікові, якого затримали з посилкою амфетаміну, суд Харкова виніс вирок

Суд виніс рішення щодо чоловіка, якого звинувачували у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків з метою подальшого збуту.

вирок суду
 
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Мешканець м. Південне Харківського району в жовтні 2022 року замовив психотропну речовину через інтернет з наміром її продажу. Його плани були зруйновані після отримання посилки з амфетаміном у відділенні поштового перевізника, де його виявили правоохоронці.

Прокурори наголошували на серйозності злочину, оскільки обвинувачений діяв у великих розмірах, сприяючи поширенню небезпечної речовини в суспільстві. Після визнання вини обвинувачений отримав ухвалене Харківським районним судом Харківської області покарання - 6 років позбавлення волі, а також конфіскацію майна.

Зараз триває строк на можливе апеляційне оскарження вироку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янин, який розповсюджував наркотики у Харкові через закладки, отримав вирок понад 8 років ув'язнення разом з конфіскацією майна.
Тэги:  наркотики, суд, харків
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