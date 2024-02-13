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13.02.2024  11:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли центральну частину міста Вовчанськ

13 лютого, близько 11:00 російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок дій окупанта 61-річна цивільна жінка загинула від міно-вибухової травми, ще одна 50-річна цивільна була поранена. 
 
У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що обстріл окупантів вбив фермера на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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