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13.02.2024  11:37   Рита Парфенова

Окупанти завдали удару по фермерському господарству Харківщини: двоє людей загинули, двоє травмовані

Вранці 13 лютого збройні сили рф завдали удар по фермі на Купʼянщині.

Новини Харкова: обстріл ферми у селі Курилівка

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на офіційцні джерела,  13 лютого близько 7:30 російські військові обстріляли з артилерії ферму у с. Курилівка Купʼянського району.

Двоє цивільних чоловіків 55-ти та 56-ти років загинули на місці.

Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми. Їх доставили до лікарні, стан оцінюється як середній.

Всі постраждалі — працівники ферми.

Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії російської федерації.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 лютого 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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