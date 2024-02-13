Окупанти завдали удару по фермерському господарству Харківщини: двоє людей загинули, двоє травмовані

Вранці 13 лютого збройні сили рф завдали удар по фермі на Купʼянщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на офіційцні джерела, 13 лютого близько 7:30 російські військові обстріляли з артилерії ферму у с. Курилівка Купʼянського району.
Двоє цивільних чоловіків 55-ти та 56-ти років загинули на місці.
Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми. Їх доставили до лікарні, стан оцінюється як середній.
Всі постраждалі — працівники ферми.
Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії російської федерації.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 13 лютого 2024 року.
Комментариев: 0
Креативність і винахідливість будуть на висоті. Використовуйте цю можливість, щоб дивитися на звичні речі з нового ракурсу та знаходити вишукані рішення.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранішній дрібний дощ удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.
Всесвітній день радіо відзначається 13 лютого з 2012 року за рішенням ЮНЕСКО.
влажность:
давление:
ветер: