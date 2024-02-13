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13.02.2024  11:25   Віталій Хінєвіч

За перший місяць року у Харкові відкрили бізнес понад тисячу підприємців

Протягом січня 2024 року 1064 фізичних особи-підприємці виявили бажання розпочати власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові, передає РЕДПОСТ .

 
За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 55 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків в якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. 
 
Водночас 820 фізичних осіб-підприємців протягом січня припинили діяльність, а 51 ФОП перемістила бізнес з Харкова та змінила свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду. Станом на 1 лютого кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала майже 118,3 тис. осіб. 
 
У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку підкреслили, що харківські підприємці відіграють значну роль у боротьбі проти російського агресора, тому міська рада завжди підтримує бізнес та намагається акумулювати всі можливі ресурси для впровадження нових ініціатив, відновлення економічних процесів та повернення бізнесу в Харків.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові мешкає близько 1,3 мільйона осіб.
 
Тэги:  харків, бізнес
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