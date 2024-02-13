13.02.2024 12:15 Віталій Хінєвіч

Судитимуть російського агента з Вовчанська, який передавав ворогу оборонні позиції українських військ

За даними слідства, у липні минулого року представник фсб рф через месенджер «Телеграм» звʼязався з мешканцем м. Вовчанськ та запропонував йому за грошову винагороду конфіденційне співробітництво.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Встановлено, що 41-річний обвинувачений працював завідуючим господарством в одному з місцевих медичних закладів. Чоловік погодився на пропозицію співробітника російської спецслужби і навіть, щоб підтвердити готовність до співпраці, написав розписку, у якій зазначив, що «готов выполнять разведывательные и диверсионные задачи».

У цілях конспірації зрадник обрав собі оперативний псевдонім «Лексус».

Обвинувачений надсилав ворогу інформацію про місцезнаходження українських військових та напрямки руху техніки на території Вовчанської територіальної громади, ставлячи відповідні відмітки на гугл-мапах. Також він «зливав» представнику фсб рф місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції України поблизу кордону з рф.

Зрадник корегував ворожий вогонь, «звітуючи» про наслідки обстрілів з боку зс рф: «Единственное место вчера Вы немного не попали. Снаряды ложились в основном по дороге. Сейчас попробую сбросить точные координаты».

Обвинувачений, намагаючись продемонструвати свою користь для ворога, встиг вчинити 35 епізодів злочинів.

Правоохоронці затримали чоловіка у м. Вовчанськ у порядку ст. 208 КПК України в листопаді минулого року. Під час обшуків за місцем мешкання зрадника виявлено та вилучено телефон, в якому містилась переписка з російським куратором.

За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли центральну частину міста Вовчанськ.