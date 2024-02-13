13.02.2024 12:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові перевірили якість води

Екологічна катастрофа, яка сталася на річках Харкова після обстрілу, не вплине на якість водопровідної води, що подається споживачам, оскільки водозабори підприємства знаходяться вище за місцем впадання річки Уди в річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

«З огляду на цю складну ситуацію одночасно посилили лабораторний щоденний контроль якості водопровідної води на всіх контрольних точках відбору в місті. Продовжуємо працювати у посиленому режимі, та питанням ретельної перевірки якості води приділяємо підвищену увагу.

Щодня відбираємо понад 35 проб води, які перевіряємо за всіма обов'язковими параметрами відповідно до програми виробничого контролю. Якість водопровідної води, що надходить до квартир харків'ян, залишається на належному рівні», - зазначили на підприємстві.

У водорозбірні вуличні колонки подається лише вода з водопровідної системи, пряме попадання у мережі річкової води виключено. Підприємство має у своєму розпорядженні необхідний запас реагентів для очищення води, що є найважливішою складовою у забезпеченні харків'ян якісною водопровідною водою.

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