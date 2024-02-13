У Харкові перевірили якість води

Екологічна катастрофа, яка сталася на річках Харкова після обстрілу, не вплине на якість водопровідної води, що подається споживачам, оскільки водозабори підприємства знаходяться вище за місцем впадання річки Уди в річку Сіверський Донець.
Комментариев: 0
Креативність і винахідливість будуть на висоті. Використовуйте цю можливість, щоб дивитися на звичні речі з нового ракурсу та знаходити вишукані рішення.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранішній дрібний дощ удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.
Всесвітній день радіо відзначається 13 лютого з 2012 року за рішенням ЮНЕСКО.
влажность:
давление:
ветер: