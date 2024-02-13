13.02.2024 13:00

Викрито колаборантку, яка очолювала «центр надання соціальних послуг» окупантів на Харківщині

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну колаборантку, яка добровільно співпрацювала з незаконною владою держави-агресора.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, за даними слідства, із липня до вересня 2022 року фігурантка очолювала так зване «Дворічанське відділення територіального центру соціального обслуговування військово-цивільної адміністрації Куп'янського району».

На цій псевдопосаді жінка фактично сприяла незаконному становленню і зміцненню російської влади на тимчасово окупованій території Куп'янського району.

Вона отримувала в окупаційній адміністрації так звану «гуманітарну допомогу», організовувала її розповсюдження серед місцевих жителів та своїх підлеглих, створюючи ілюзію, неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій. Окрім цього, жінка складала і підписувала облікову бухгалтерську документацію щодо руху грошових коштів та складала заявки на фінансування видатків.

Також, на цій керівній посаді колаборантка виконувала інші організаційно-розпорядчі функції: брала участь у нарадах керівництва окупаційної влади, проводила збори підлеглих, приймала на роботу нових працівників та організовувала їх роботу.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів зловмисниці оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури.

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