На Харківщині перевірку на диверсантів протягом доби пройшли 100 осіб

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, усі ці звернення були оперативно опрацьовані поліцейськими. Більшість повідомлень стосувалися фактів привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркотичних речовин та інших правопорушень.

Працівниками ГУНП в Харківській області було доставлено для перевірки 100 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями проводять перевірку транспортних засобів для запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотиків у населені пункти.

Під час роботи на території поліцейські викрили двох осіб у незаконному обігу наркотиків, які були вилучені у порушників. Також минулої доби сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 2 людини отримали травми.

Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, зокрема 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів і 4 – за перевищення швидкості.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 18 березня 2024 року.