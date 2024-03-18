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18.03.2024  11:22   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів протягом доби пройшли 100 осіб

Протягом 17 березня 2024 року 1157 жителів Харківщини зателефонували на спецлінію "102" та повідомили про правопорушення або події.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, усі ці звернення були оперативно опрацьовані поліцейськими. Більшість повідомлень стосувалися фактів привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркотичних речовин та інших правопорушень.

Працівниками ГУНП в Харківській області було доставлено для перевірки 100 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями проводять перевірку транспортних засобів для запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотиків у населені пункти.

Під час роботи на території поліцейські викрили двох осіб у незаконному обігу наркотиків, які були вилучені у порушників. Також минулої доби сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 2 людини отримали травми.

Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, зокрема 2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів і 4 – за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 18 березня 2024 року.

Тэги:  поліція, харків
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