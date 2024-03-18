Сили оборони відбили дві атаки ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнало місто Вовчанськ, сел Гоптівка та Басове на Харківщині. Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 березня 2024 року.
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Сьогодні як у вас, так і в оточуючих можуть спостерігатися швидкі перепади настрою та переходи від стану сонливості до швидкої активізації. Це означає, що протягом дня можуть статися різні несподіванки та сюрпризи.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без суттєвих опадів.
З 2014 року 18 березня в Україні відзначається День працівника податкової та митної справи.
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