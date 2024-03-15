У понеділок трамваї у Харкові змінять маршрути: подробиці

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

18 березня з 9:30 до 16:00 буде зупинений рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине».

Згідно із повідомленням Департаменту будівництва та шляхового господарства, такі обмеження пов'язані з плановими роботами з ремонту трамвайної колії.

У зазначений період часу трамвай №3 буде курсувати за зміненим маршрутом:

розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

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