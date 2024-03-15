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15.03.2024  15:45   Рита Парфенова

У понеділок трамваї у Харкові змінять маршрути: подробиці

Зміна маршруту руху трамваїв у понеділок, 18 березня 2024 року, пов'язана з ремонтними работами.


Фото: gortransport.kharkov.ua
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
18 березня з 9:30 до 16:00 буде зупинений рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине».
 
Згідно із повідомленням Департаменту будівництва та шляхового господарства, такі обмеження пов'язані з плановими роботами з ремонту трамвайної колії.
 
У зазначений період часу трамвай №3 буде курсувати за зміненим маршрутом:
розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».
 
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Тэги:  транспорт, харків
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