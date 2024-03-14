14.03.2024 13:30 Рита Парфенова

Метро Харкова придбає 17 нових поїздів, – Ігор Терехов

У Харкові реалізують проєкт з подовження третьої лінії метрополітену.



Фото: Харківський метрополітен

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Попри всі труднощі війни, вже сьогодні ми маємо закласти міцну основу для нашого успішного майбутнього.



Тому метро Харкова спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку придбає 17 нових пʼятивагонних поїздів.

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Ця робота є складовою глобального проєкту з подовження третьої лінії метрополітену. Вона була розпочата задовго до вторгнення.

До того ж, кошти ЄБРР є цільовими і можуть бути використані виключно на потреби, заради яких були виділені», – написав він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 березня 2024 року у Харкові з 9:30 до 15:30 буде припинений рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського (в напрямку вул. Москалівської), що пов'язано з ремонтом трамвайної колії.