Метро Харкова придбає 17 нових поїздів, – Ігор Терехов

У Харкові реалізують проєкт з подовження третьої лінії метрополітену.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Попри всі труднощі війни, вже сьогодні ми маємо закласти міцну основу для нашого успішного майбутнього.
Тому метро Харкова спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку придбає 17 нових пʼятивагонних поїздів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 березня 2024 року у Харкові з 9:30 до 15:30 буде припинений рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського (в напрямку вул. Москалівської), що пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
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Той самий день, який краще витратити на кохання, а не на війну. Зірки обіцяють гранично загострити ваші почуття, і якщо для кохання це дуже добре, то для суперечок, на жаль, немає.
Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Вранці і вдень не передбачається опадів. Увечері можливий невеликий дощ зі снігом.
Постанову про створення нового свята – Дня добровольця – Верховна Рада України ухвалила у січні 2017 року.
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