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14.03.2024  13:55   Віталій Хінєвіч

В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2024

Відсьогодні розпочинається реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Реєстрація для проходження НМТ буде доступна до 11 квітня включно. Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі.
 
За допомогою спеціального сервісу вступникам треба самостійно створити персональний кабінет (зазначити особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу)  та виконати в ньому такі дії:
 
  • Зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію «випускник поточного року» або «випускник минулих років», указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов, вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де він / вона планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи.
  • Завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів.
  • Надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що НМТ на Харківщині складатимуть майже 17 тисяч абітурієнтів.

Тэги:  освіта, нмт
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