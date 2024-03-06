06.03.2024 15:55 Віталій Хінєвіч

НМТ на Харківщині складатимуть майже 17 тисяч абітурієнтів

Харківська область вже третій рік поспіль буде проводити такий тест в умовах правового режиму воєнного стану.

Про це сказала директорка Департаменту науки і освіти Харківської ОВА Ольга Безпалова, передає РЕДПОСТ.

«У зв'язку з цим особлива увага приділяється саме створенню тимчасових екзаменаційних центрів, де буде відбуватися реєстрація і складання тестів абітурієнтами. На даний момент орієнтовна кількість учасників становить близько 17 тисяч осіб.

Це випускники закладів загальної середньої освіти попередніх років, а також абітурієнти, які завершують здобуття загальної середньої освіти у школах, профтехах або закладах фахової передвищої освіти», – повідомила Ольга Безпалова.

Також, за її даними, на Харківщині планується створення близько 50 тимчасових екзаменаційних центрів у 10 населених пунктах області.

Ольга Безпалова підкреслила, що реєстрація основної сесії починається вже наступного тижня – 14 березня і триватиме до 11 квітня. Протягом цього часу абітурієнти матимуть можливість зареєструватися у своїх кабінетах і подати усі необхідні документи. Для тих осіб, які не зможуть з будь-яких причин це зробити протягом визначеного терміну, буде надано додаткову можливість: з 10 по 15 травня.

Крім того директорка Департаменту наголосила, що наразі вже проводиться консультативна та підготовча робота з абітурієнтами. Основна увага приділяється створенню безпечного освітнього простору.

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