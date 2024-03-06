06.03.2024 16:35 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці фіксують наслідки удару по Боровій

6 березня близько 13:20 окупанти завдали ракетний удар по житловому масиву селища Борова Ізюмського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Ракета влучила на територію приватного домоволодіння. В цей час на подвірʼї перебував 70-річний чоловік, який хотів поставити своє авто у гараж. Чоловік загинув на місці.

В іншому будинку постраждала родина: 44-річна жінка та її пʼятеро дітей. Серед них її 24-річна донька та четверо синів 14, 16, 18 та 12 років. Всіх госпіталізовано до лікарні.

Також отримав поранення 73-річний місцевий мешканець, медики надали йому допомогу на місці. Дані уточнюються.

Попередньо, збройні сили рф вдарили по населеному пункту ракетою «Іскандер-М».

У селищі пошкоджено виключно цивільні обʼєкти: житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та авто.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що прикордонники Харківщини знищили російську протитанкову гармату.