    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці фіксують наслідки удару по Боровій
06.03.2024  16:35   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці фіксують наслідки удару по Боровій

6 березня близько 13:20 окупанти завдали ракетний удар по житловому масиву селища Борова Ізюмського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Ракета влучила на територію приватного домоволодіння. В цей час на подвірʼї перебував 70-річний чоловік, який хотів поставити своє авто у гараж. Чоловік загинув на місці.  
 
В іншому будинку постраждала родина: 44-річна жінка та її пʼятеро дітей. Серед них її 24-річна донька та четверо синів 14, 16, 18 та 12 років. Всіх госпіталізовано до лікарні. 
 
 
Також отримав поранення 73-річний місцевий мешканець, медики надали йому допомогу на місці. Дані уточнюються. 
 
Попередньо, збройні сили рф вдарили по населеному пункту ракетою «Іскандер-М». 
 
У селищі пошкоджено виключно цивільні обʼєкти: житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та авто.  
 
 
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що прикордонники Харківщини знищили російську протитанкову гармату.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.03 Надзвичайні події Обстріл селища Борова: кількість постраждалих зросла 06.03 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Харківщину: один загиблий чоловік, троє поранених дітей 06.03 Надзвичайні події Харківщина на ранок 6 березня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 