Харківські гімнастки перемогли на міжнародному турнірі

На здобуту харківськими спортсменками нагороду претендували представниці майже півсотні країн світу.
Участь в турнірі взяли спортсменки з 45 країн світу. У віковій категорії 10-12 років Україну гідно представила команда Харківської області, до складу якої увійшли Мішель Киянська,
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