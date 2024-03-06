06.03.2024 16:57 Дмитро Колонєй

Харківські гімнастки перемогли на міжнародному турнірі

На здобуту харківськими спортсменками нагороду претендували представниці майже півсотні країн світу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , юні гімнастки Харківщини перемогли на міжнародному турнірі «Miss Valentine» в рамках Гран Прі з естетичної групової гімнастики. Змагання відбувалися з 1 по 3 березня 2024 року в естонському місті Тарту.

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Участь в турнірі взяли спортсменки з 45 країн світу. У віковій категорії 10-12 років Україну гідно представила команда Харківської області, до складу якої увійшли Мішель Киянська,

Марія Фоменко,

Ксенія Кондратенко,

Любов Менів,

Катерина Ткач,

Варвара Харківська,

Софія Черепанова та

Варвара Бондар.

Дівчата підкорили серця суддів та впевнено посіли перше місце, залишивши позаду місцевих спортсменок з Естонії, які стали срібними та бронзовими призерками.