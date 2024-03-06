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06.03.2024  17:15   Віталій Хінєвіч

У селі на Харківщині відновили світло після атаки дронів

Фахівці Чугуївського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селі Мартове Печенізької селищної громади, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов, через нічну атаку ворожих безпілотників у населеному пункті без світла залишилися 73 споживача.
 
"Було пошкоджено три повітряні лінії 0,4 кВ. Протягом дня енергетики відремонтували п'ять прогонів проводу, а також вводи до домоволодінь. Наразі усі знеструмлені споживачі заживлені", - зазначив Андрій Семенов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники комплексно відновлюють мережі водопостачання.
 
Тэги:  жкг, харків
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