У селі на Харківщині відновили світло після атаки дронів

Фахівці Чугуївського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селі Мартове Печенізької селищної громади, передає РЕДПОСТ .
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