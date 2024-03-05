05.03.2024 14:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники комплексно відновлюють мережі водопостачання

Бригади комплексу «Харківводопостачання» комплексно відновлюють водоводи у всіх районах міста, з планомірним ремонтом оглядових колодязів, заміною обладнання та запірної арматури, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, з початку року вже переклали 1.2 км аварійних трубопроводів, замінили 189 пожежних гідрантів та 51 люк, відреставрували 142 водорозбірні колонки.

Як повідомив сьогодні, 5 березня, провідний інженер Шевченківської районної служби Юрій Грищенко, відновлювальні та профілактичні заходи на об'єктах водопостачання проводяться щодня одночасно за кількома адресами.

«Насамперед усуваємо аварійні ситуації на об'єктах, щоб швидко поновити подачу води споживачам, але паралельно, за необхідності, проводимо заміни зношених трубопроводів. Так, за два місяці вже переклали 160 метрів водоводів із заміною 12 засувок і встановили 32 нових пожежних гідрантів.

На сьогодні продовжуємо капітальний ремонт багаторівневого вузла подачі води у приватному секторі на вулиці Дербенській. У роботі одночасно відновлювальні роботи на трьох оглядових колодязях, де оновлюємо все обладнання та запірну арматуру. Також намітили перекладку 50 метрів трубопроводу», - зазначив Юрій Грищенко.

За його словами, всі заміщення проводяться сучасними та якісними матеріалами з тривалим терміном експлуатації, залученням усієї необхідної спецтехніки та ремонтних бригад, щоб у стислі терміни повернути водопостачання харків'янам. Після закінчення робіт буде проведено необхідну профілактику на мережах та благоустрій місця ремонту.

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