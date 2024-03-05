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05.03.2024  15:15   Віталій Хінєвіч

Працювала економістом у відділі освіти: мешканку Балаклії викрито на співпраці з окупантами

Дізнанням встановлено, що мешканка м. Балаклія під час окупації населеного пункту збройними силами рф добровільно стала співпрацювати з ворогом.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У липні 2022 року жінка погодилась на пропозицію окупантів та обійняла посаду «головного економіста відділу освіти Балаклійського територіального управління» в окупаційній адміністрації. 
 
Колаборантка переважно займалась питанням виділення коштів на організацію роботи учбових закладів за російськими стандартами.
 
Правоохоронці зібрали докази протиправної діяльності жінки і повідомили їй про підозру. 
 
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 49-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що жінку, яка очолювала філію "Почти Ізюма", звинувачують у співпраці з російськими загарбниками та поширенні пропагандистських матеріалів українськими газетами.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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