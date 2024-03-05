05.03.2024 15:15 Віталій Хінєвіч
Працювала економістом у відділі освіти: мешканку Балаклії викрито на співпраці з окупантами
Дізнанням встановлено, що мешканка м. Балаклія під час окупації населеного пункту збройними силами рф добровільно стала співпрацювати з ворогом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
У липні 2022 року жінка погодилась
на пропозицію окупантів та обійняла посаду «головного економіста відділу освіти Балаклійського територіального управління» в окупаційній адміністрації.
Колаборантка переважно займалась питанням виділення коштів на організацію роботи учбових закладів за російськими стандартами.
Правоохоронці зібрали докази протиправної діяльності жінки і повідомили їй про підозру.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 49-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Раніше РЕДПОСТ
писав, що жінку, яка очолювала
філію "Почти Ізюма", звинувачують у співпраці з російськими загарбниками та поширенні пропагандистських матеріалів українськими газетами.
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