05.03.2024 15:15 Віталій Хінєвіч

Працювала економістом у відділі освіти: мешканку Балаклії викрито на співпраці з окупантами

Дізнанням встановлено, що мешканка м. Балаклія під час окупації населеного пункту збройними силами рф добровільно стала співпрацювати з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У липні 2022 року жінка погодилась на пропозицію окупантів та обійняла посаду «головного економіста відділу освіти Балаклійського територіального управління» в окупаційній адміністрації.

Колаборантка переважно займалась питанням виділення коштів на організацію роботи учбових закладів за російськими стандартами.

Правоохоронці зібрали докази протиправної діяльності жінки і повідомили їй про підозру.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 49-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що жінку, яка очолювала філію "Почти Ізюма", звинувачують у співпраці з російськими загарбниками та поширенні пропагандистських матеріалів українськими газетами.