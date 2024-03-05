05.03.2024 15:55 Віталій Хінєвіч

Жителя Харківщини підозрюють у незаконному заволодінні приватним сільгосппідприємством

Своїми діями чоловік заподіяв матеріальну шкоду у розмірі понад п'ять мільйонів гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 68-річний житель Харківської області вирішив незаконно заволодіти часткою та майном приватного сільськогосподарського підприємства, яке знаходиться у селі Рідкодуб Куп’янського району. Зловмисник дізнався, що власник підприємства під час окупації виїхав з України на територію російської федерації, де помер.

Скориставшись можливістю, чоловік домовився з невстановленою особою та склав завідомо неправдивий договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) сільгосппідприємства. Відповідно до договору власник зобов’язується передати у власність покупця 100% статутного капіталу підприємства, а покупець зобов’язується прийняти та сплатити продавцю 2000 гривень.

В грудні 2022 року зловмисник подав підроблені документи на розгляд державному реєстратору, який провів реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу приватного підприємства та включив чоловіка до складу власників.

Таким чином чоловік протиправно набув право власності на майно сільгосппідприємства, заволодів статутним капіталом, сільськогосподарською технікою та врожаєм пшениці в кількості 2450 тон. Своїми діями чоловік заподіяв матеріальну шкоду у розмірі 5 649 652 гривень.

Слідчі СУ ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Поліцейські за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомили 68-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

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